Emosi Pegi Setiawan ke Aep yang Beri Kesaksian Palsu Pembunuhan Vina, Siap Lapor Balik!

BANDUNG – Emosi Pegi Setiawan tak terbendung ke Aep karena memberikan kesaksiaan palsu atas kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

Bahkan, Pegi yang ditemani Toni RM selaku kuasa hukum itu menantang Aep untuk muncul ke publik untuk membuktikan pernyataannya tersebut.

"Aep ayo muncul, debat sama saya Aep. Kalau kamu laki-laki, kamu gentle, kamu harus berani buktikan. Saya tantang Aep," ujar Pegi, saat berada di rumah singgah di Jalan Sabang, Kota Bandung, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Toni RM mengancam akan melaporkan Aep ke Polri yang diduga telah memberikan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon.

"Aep ditantang nih sama Pegi, yang dikesaksiannya tahu, Aep ditantang sama Pegi. Kalau Aep sudah muncul, kita laporkan Aep ya ke Polri," tegas Toni.

Sekadar diketahui, dikabulkannya praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka oleh Polda Jabar belum menuntaskan masalah.

Dengan dibebaskan Pegi Setiawan, maka kesaksian Aep, seorang pemuda asal Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang mengaku menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon sejak awal kejadian berlangsung pada tahun 2016 kini terbantahkan.