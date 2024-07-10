Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suami Bunuh dan Bakar Istri di NTT Divonis 20 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan

Iren Leleng , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |11:15 WIB
Suami Bunuh dan Bakar Istri di NTT Divonis 20 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan
Suami bunuh dan bakar istri divonis 20 tahun penjara. (Foto: Iren Leleng)
A
A
A

NTT - Terdakwa kasus pembunuhan dan pembakar istri di Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) divonis 20 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Ruteng, Selasa (9/7/2024). Putusan tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang dituntut penjara seumur hidup.

Sidang putusan dipimpin oleh Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H didampingi hakim anggota Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, Indi Muhjtar Ismail, S.H dan Panitera Pengganti Christian Manafe.

Hakim menilai terdakwa Ismail alias Mai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya, Fitryani dengan cara dipukul menggunakan palu lalu dibakar di dalam rumah.

Terdakwa Ismail Alias Mai dalam dakwaan kedua juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Sismayani yang merupakan anaknya sendiri hingga mengalami luka berat.

Namun, berdasarkan hasil Persidangan Pembacaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Terdakwa Ismail alias Mai, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara lebih rendah dari tuntutan JPU yakni pidana penjara seumur hidup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement