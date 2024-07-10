Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Tronton Pengangkut Ribuan Kardus Mi Alami Kebakaran di Bojonegoro

Dedi Mahdi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |16:16 WIB
Truk Tronton Pengangkut Ribuan Kardus Mi Alami Kebakaran di Bojonegoro
Kebakaran truk pengangkut mi kemasan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOJONEGORO - Kebakaran hebat melahap truk tronton pengangkut ribuan kardus mi kemasan cup. Kejadian ini berlangsung di jalan raya Bojonegoro – Cepu, tepatnya di Desa Ngunalan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Damkarmat) Pemkab Bojonegoro, yang menerima laporkan kejadian langsung ke lokasi dan berjibaku memadamkan api.

Peristiwa ini bermula saat truk yang dikemudikan Wahono (66) warga Desa/Kecamatan Karang Tengah, Ngawi ini berjalan dari arah timur ke barat, lalu dia memarkir truk untuk membenahi tali.

“Setelah itu saya mendengar bunyi letusan dan percikan api dari dalam kap mesin, mungkin terkait kelistrikan aki, tak lama setelah itu api langsung membesar,” kata Wahono, Rabu (10/7/24).

Api baru padam setelah 4 unit mobil damkar, beserta 12 personel dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat kosleting listrik mesin.

“Kebakaran berlangsung sekitar pukul 12.37 WIB, namun kita menerima laporan pada pukul 12.51, lalu tiba di lokasi 12.58 WIB,” ucap Kabid Damkarmat Zainur Ma’arif.

Halaman:
1 2
      
