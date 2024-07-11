Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Jatuh dari Kapal, Nelayan di Perairan Tanjab Timur Hilang

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |19:55 WIB
Diduga Jatuh dari Kapal, Nelayan di Perairan Tanjab Timur Hilang
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

TANJAB TIMUR - Seorang nelayan dikabarkan hilang di Perairan Ambang Luar Nipah Panjang, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Jambi, Kamis (11/7/2024).

"Nelayan tersebut diketahui bernama Yusuf berusia 32 tahun," ujar Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa.

Dia menceritakan, korban merupakan nelayan asal Nipah Panjang tersebut berangkat mencari Ikan di laut pada hari Rabu kemarin.

"Biasanya korban kembali ke rumah sekitar jam 5 sampai 6 sore, namun hingga pukul 20.00 WIB korban tidak bisa dihubungi," tuturnya.

Menurut Sudarsa, keluarga menduga korban terjatuh dari kapal dikarenakan korban memiliki riwayat sesak nafas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147921//tim_sar_mencari_korban_tenggelam-lXO2_large.jpg
Dua Bocah Terseret Sungai Brantas Malang, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement