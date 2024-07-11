Diduga Jatuh dari Kapal, Nelayan di Perairan Tanjab Timur Hilang

TANJAB TIMUR - Seorang nelayan dikabarkan hilang di Perairan Ambang Luar Nipah Panjang, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Jambi, Kamis (11/7/2024).

"Nelayan tersebut diketahui bernama Yusuf berusia 32 tahun," ujar Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa.

Dia menceritakan, korban merupakan nelayan asal Nipah Panjang tersebut berangkat mencari Ikan di laut pada hari Rabu kemarin.

"Biasanya korban kembali ke rumah sekitar jam 5 sampai 6 sore, namun hingga pukul 20.00 WIB korban tidak bisa dihubungi," tuturnya.

Menurut Sudarsa, keluarga menduga korban terjatuh dari kapal dikarenakan korban memiliki riwayat sesak nafas.