Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bejat! Ayah di Pati Cabuli Anak Kandungnya Berulang Kali hingga Dipaksa Suntik KB

Lazarus Sandy , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:43 WIB
Bejat! Ayah di Pati Cabuli Anak Kandungnya Berulang Kali hingga Dipaksa Suntik KB
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

PATI – Bejat! seorang ayah di Pati, Jawa Tengah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri berulang kali di dalam hotel. Korban diancam akan dibunuh jika menolak keinginan pelaku.

Berdasarkan keterangan korban, kejadian ini terjadi pada sekitar Maret 2023. Saat itu, korban masih berumur 17 tahun 6 bulan dan terakhir kali dilakukan pada 28 Juni 2024.

Korban mengaku disetubuhi oleh ayahnya sendiri lebih dari 10 kali di salah satu hotel di Pati, dengan modus diajak kulakan telur. Untuk mencegah kehamilan korban diajak pelaku ke klinik untuk suntik KB tiga bulan sekali.

“Korban diancam akan dibunuh oleh pelaku. Sejak suntik KB, korban mengaku tidak pernah datang bulan sampai saat sekarang ini,” kata Kapolsek Keyen, AKP Parsa, Kamis (17/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492//pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement