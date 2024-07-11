Bejat! Ayah di Pati Cabuli Anak Kandungnya Berulang Kali hingga Dipaksa Suntik KB

PATI – Bejat! seorang ayah di Pati, Jawa Tengah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri berulang kali di dalam hotel. Korban diancam akan dibunuh jika menolak keinginan pelaku.

Berdasarkan keterangan korban, kejadian ini terjadi pada sekitar Maret 2023. Saat itu, korban masih berumur 17 tahun 6 bulan dan terakhir kali dilakukan pada 28 Juni 2024.

Korban mengaku disetubuhi oleh ayahnya sendiri lebih dari 10 kali di salah satu hotel di Pati, dengan modus diajak kulakan telur. Untuk mencegah kehamilan korban diajak pelaku ke klinik untuk suntik KB tiga bulan sekali.

“Korban diancam akan dibunuh oleh pelaku. Sejak suntik KB, korban mengaku tidak pernah datang bulan sampai saat sekarang ini,” kata Kapolsek Keyen, AKP Parsa, Kamis (17/7/2024).