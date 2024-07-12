Israel Bombardir Kota Gaza dalam Salah Satu Minggu Perang Paling Sengit, 25 Orang Tewas dan 30 Jenazah Tergeletak di Jalanan

Israel bombardir Kota Gaza dalam salah satu minggu perang paling sengit tewaskan 26 orang (Foto: AFP)

GAZA - Israel menghujani kota Gaza dengan bom selama seminggu yang oleh penduduk digambarkan sebagai pertempuran paling sengit dalam perang tersebut.

Sementara itu seorang pejabat Jihad Islam Palestina pada Kamis (11/7/2024) mengatakan babak baru perundingan damai berakhir tanpa kesepakatan.

Menurut otoritas medis di Gaza, Israel telah membombardir Jalur Gaza selama 10 bulan dalam perang yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina.

Pihak berwenang Palestina mengatakan pada Kamis (11/7/2024), bahwa serangan udara Israel menewaskan sedikitnya enam orang di Kota Gaza dan 19 orang di seluruh Jalur Gaza. Layanan darurat sipil mengatakan, sedikitnya 30 jenazah warga Palestina yang tewas dalam tiga hari sebelumnya juga tergeletak di jalan-jalan yang tidak dapat dijangkau di Kota Gaza.

Putaran terakhir perundingan perdamaian berakhir tanpa kesepakatan, sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuduh kelompok militan Palestina Hamas mengajukan tuntutan yang bertentangan dengan kerangka kesepakatan yang ditengahi oleh Washington. Netanyahu tidak mengatakan apa tuntutannya.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok militan Islam Palestina mengatakan para mediator belum memberikan informasi terkini mengenai keadaan perundingan sejak kelompok tersebut membuat konsesi pekan lalu sebagai tanggapan terhadap tawaran perdamaian Israel yang didukung AS.

Washington mendorong tercapainya kesepakatan damai dalam perundingan di Mesir dan Qatar untuk mengakhiri perang Gaza, yang kini memasuki bulan ke-10. Kantor Netanyahu mengatakan kepala badan intelijen Israel Shin Bet sedang menuju ke Kairo untuk melanjutkan perundingan.