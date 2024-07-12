Usai Viral Mengutil Tas di RSUD Zainal Abidin, Pelaku Diamankan Polisi

ACEH - EL (43) wanita pengemis berdalih bantuan untuk anak yatim, mengutil atau mengambil tas milik keluarga salah satu pasien di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, yang viral di media sosial (medsos) berhasil ditangkap oleh personel Unit Reskrim Polsek Kuta Alam Polresta Banda Aceh di Gampong Rawa, Kabupaten Pidie, Kamis (11/7/2024).

Kapolsek Kuta Alam AKP Suriya mengatakan, pelaku masuk ke kamar pasien dengan dalih meminta bantuan sumbangan untuk anak yatim.

Saat itu, Sabtu 6 Juli 2024, Suwardi (31) warga Blang Bintang Aceh Besar sedang menjaga orangtuanya sedang dalam perawatan medis di salah satu kamar RSUDZA.

Ia pun meletakkan tas warna hijau army di atas tempat tidur pasien. Lalu, pelaku EL masuk kedalam kamar pasien dan mengambil tas milik korban Suwardi yang berisikan uang sebesar Rp16,9 juta. "Tidak lama pelaku pun keluar dari kamar pasien," kata Kapolsek.

Suwardi melaporkan ke pihak rumah sakit untuk melakukan pengecekan CCTV, kemudian terlihat seorang wanita membawa tas miliknya.

Kemudian korban Suwardi melaporkan ke Polsek Kuta Alam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/25/VII/2024/SPKT/Polsek KutaAlam/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tanggal 06 Juli 2024.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek menganalisa kejadian serta melakukan gelar perkara sehingga mendapatkan identitas dan tempat tinggal pelaku. "Kami melakukan penyelidikan terkait laporan korban, sehingga mendapatkan identitas serta alamat pelaku di gampong Rawa Pidie," ucapnya.