Rumah Diduga Jadi Pabrik Narkoba di Malang, Warga Ungkap Aktivitas Mencurigakan

KOTA MALANG - Rumah di Kota Malang digerebek tim gabungan dari kepolisian dan Bea Cukai terkait dugaan pabrik narkoba. Rumah yang ada di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, ini pun telah diberi garis polisi.

Bahkan di lokasi sejumlah aparat kepolisian masih berjaga hingga malam hari. Warga sekitar pun dibuat kaget akan aktivitas penggerebekan yang informasinya dilakukan oleh Mabes Polri tersebut.

Eni Suci, warga sekitar menuturkan, detik-detik penggerebekan rumah diduga merupakan pabrik narkoba tepat di belakang rumahnya. Ia sendiri mengaku kaget dan tak tahu menahu perihal aktivitas penggerebekan yang dilakukan kepolisian.

"Saya tahunya ada banyak polisi saat waktu zuhur sekira pukul 11.30 WIB tadi. Saya tanya-tanya ke warga yang lain, katanya ada penggerebekan obat-obatan terlarang (narkoba)," ucap Eni Suci, pada Selasa petang (2/7/2024).

Menurutnya, sebelum digerebek rumah itu ditengarai telah dikontrak seseorang. Namun sebelum orang itu masuk mengontraknya memang rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni.

"Jadi, itu pemiliknya sudah meninggal lalu dialihkan ke anaknya. Anaknya ini tidak di Malang, dibiarkan kosong dan dikontrakkan," bebernya.

Dirinya mengungkapkan, bahwa rumah itu dikontrak oleh penghuni baru selama tiga bulan terakhir ini. "Akhirnya, dikontrak oleh seseorang. Cuma saya tidak tahu, yang ngontrak ini orang mana, tahu-tahunya hari ini ada penggerebekan," tuturnya.

Selama di kontrak orang itulah diakui Eni Suci, kondisi rumah mencurigakan. Bagian depan rumah lampunya selalu dimatikan, padahal biasanya kondisi rumah lampunya menyala. Hal ini membuat rumah itu seolah-olah tak berpenghuni alias kosong, padahal ada yang mengontraknya.

"Lampu di depan rumah tidak pernah dinyalakan, seakan-akan tidak ada orangnya. Padahal, di bagian belakang sampai bagian tengah rumah, lampunya terang benderang," ungkapnya.

Selain itu, saat malam hari, ada suara orang laki-laki bernyanyi sambil bermain gitar dari dalam rumah tersebut.