Gempa M3,1 di Samosir Akibat Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dangkal Magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat, 12 Juli 2024 pukul 09:21:09 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi ini berkekuatan M3,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.59° LU dan 98.64° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 7 km Barat Daya Samosir Sumut pada kedalaman 3 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif," ujar Kepala Balai Besar MKG Wilayah I, Hendro Nugroho dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di daerah Aek Rangat, Kecamatan Pangururan dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). Namun, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Hendro mengatakan, hingga pukul 09:43 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempa bumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” katanya.

(Arief Setyadi )