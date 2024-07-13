Diikuti 10 Ribu Peserta, Pelari Cantik Sally Tanudjaja Siap Ramaikan Riau Bhayangkara Run

PEKANBARU - Sebanyak 10 ribu peserta sudah bersiap meramaikan event Riau Bhayangkara Run 2024. Salah satu peserta yang bakal meramaikan kegiatan ini adalah pelari Tanah Air, Sally Tanudjaja.

Pelari cantik terlihat mengambil race pack Riau Bhayangkara Run 2024 di GOR Remaja Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru Sabtu (13/4/2024). Kedatangan wanita yang dijuluki bodygoals mendapat perhatian peserta lain. Di saat yang sama Kapolda Riau Irjen M Iqbal juga berada di lokasi untuk mengecek kegiatan race pack.

Kapolda Riau beserta Ketua Bhayangkari Riau, NY Nindya M Iqbal pun menyapa para peserta yang mengambil nomor lari dan kaos lari yang disediakan panitia. Kapolda Riaupun menyapa pelari full narathon sejauh 42 kilometer di tiga dari enam event World Marathon Majors (WMM). Setelah bertegur sapa merekapun menyapa ratusan perserta yang mengambil nomor an baju lari.

"Saya lihat sekarang ya antisias masyarakat yang hoby olahraga lari semakin banyak terutama pasca Covid 19, jadi kesadaran olahraga meninggkat," ucap Wanita berbody langsung yang sudah menginjak usia kepala 4 itu.

Sally mennyatakan bahwa paa tahun lalu dia juga turun di Riau Bhayangkara Run 2023. Dia mengatakan race yang dilalui di Riau Bhayangkara Run cukup fun karena datar.

"Saya senang ikut Riau Bhayangkara Run karena lebih nyaman dan fun. Keamanannya juga baik karena yang mengadakan pihak kepolisian," ucapnya.