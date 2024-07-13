Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Sigra Tertemper KA Srilelawangsa di Deliserdang, Dua Nenek Tewas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |20:40 WIB
Sigra Tertemper KA Srilelawangsa di Deliserdang, Dua Nenek Tewas
A
A
A

DELISERDANG - Dua orang nenek tewas setelah mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1707 GM yang mereka tumpangi, tertemper Kereta Api (KA) Srilelawangsa.

Insiden itu terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Stasiun, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Sumatra Utara pada Jumat malam, 12 Juli 2024 kemarin.

Kepala Unit Lalu lintas Polsek Sunggal, Iptu Andrea Nasution, mengatakan saat insiden kecelakaan itu terjadi, KA Srilelawangsa tengah melintas dari arah Binjai menuju Medan. Sementara Daihatsu Sigra yang dikemudikan Anita Lubis (59), bergerak dari arah Jalan Stasiun.

"Dugaan sementara pengemudi Sigra tidak mendengar klakson kereta yang akan melintas. Sehingga kecelakaan tak terhindarkan saat mobil Sigra tersebut melewati perlintasan kereta api," jelas Andrea, Sabtu (13/7/2024).

"Dua orang penumpang mobil bernama Noviarti (60) dan Sri Sulistianingsih (61) mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian kecelakaan. Sementara pengemudi mobil selamat namun mengalami luka di bagian kepala dan telah dilahirkan ke RS Bina Kasih Medan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251//kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174536//kereta-l2jf_large.jpg
Hari ini Kereta Jarak Jauh Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement