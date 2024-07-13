Sigra Tertemper KA Srilelawangsa di Deliserdang, Dua Nenek Tewas

DELISERDANG - Dua orang nenek tewas setelah mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1707 GM yang mereka tumpangi, tertemper Kereta Api (KA) Srilelawangsa.

Insiden itu terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Stasiun, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Sumatra Utara pada Jumat malam, 12 Juli 2024 kemarin.

Kepala Unit Lalu lintas Polsek Sunggal, Iptu Andrea Nasution, mengatakan saat insiden kecelakaan itu terjadi, KA Srilelawangsa tengah melintas dari arah Binjai menuju Medan. Sementara Daihatsu Sigra yang dikemudikan Anita Lubis (59), bergerak dari arah Jalan Stasiun.

"Dugaan sementara pengemudi Sigra tidak mendengar klakson kereta yang akan melintas. Sehingga kecelakaan tak terhindarkan saat mobil Sigra tersebut melewati perlintasan kereta api," jelas Andrea, Sabtu (13/7/2024).

"Dua orang penumpang mobil bernama Noviarti (60) dan Sri Sulistianingsih (61) mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian kecelakaan. Sementara pengemudi mobil selamat namun mengalami luka di bagian kepala dan telah dilahirkan ke RS Bina Kasih Medan," tambahnya.