Tragis! Dua Gadis Ditemukan Tewas Kedalaman 5 Meter di Air Terjun Jami Maros

Tim SAR temukan korban tenggelam di Air Terjun Jami Maros Makassar (foto: dok ist)

MAROS - Dua gadis muda yang sebelumnya dilaporkan hilang saat asyik mandi di lokasi wisata Air Terjun Jami Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, ditemukan tewas, Sabtu (13/7/2024).

Penemuan dua korban setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian kurang dari 24 jam dengan menyelam ke dasar air.

"Tim SAR gabungan menemukan kedua korban setelah melakukan penyelaman pada kedalaman lima meter di air terjun Jami," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan.

Dia menyebutkan, pencarian dimulai sekira pukul 07.00 Wita, dengan penyelaman dan penyisiran di sisi kiri kanan air terjun.

"Dan pukul 07.39 Wita korban pertama atas nama Salsabila (17) ditemukan. Kemudian pukul 07.50 Wita korban kedua kembali ditemukan atas nama Wulan (17), keduanya meninggal dunia," ujar Andi Sultan.

Dia menambahkan, bahwa kedua jenazah korban saat ini telah diserahkan kepada Rumah Sakit Maros dan pihak keluarga yang berduka.