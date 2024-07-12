Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Mandi di Air Terjun Jami, Dua Gadis Maros Hilang Misterius

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |21:39 WIB
Mandi di Air Terjun Jami, Dua Gadis Maros Hilang Misterius
Tim SAR saat mencari dua gadis yang hilang di Air Terjun Jami (foto: dok ist)
A
A
A

MAROS - Nasib nahas dialami dua gadis asal Maros, Sulawesi Selatan. Keduanya hilang saat asyik mandi di Air Terjun Jami, pada Jumat (12/7/2024) sekira pukul 13.00 Wita. Diketahui identitas dua korban, Wulan (17) dan Salsabila (17).

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan menyebutkan, pihaknya menerima informasi kejadian adanya dua orang tenggelam di air terjun Jami, Desa Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

"Ini (infonya) kami terima dari BPBD Kabupaten Maros, pada pukul 16.10 Wita," kata Andi Sultan.

Sultan menambahkan, pihaknya pun langsung memberangkatkan sebanyak tujuh personel dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar menuju lokasi kejadian.

Nantinya, kata dia, tim tersebut akan bergabung dengan BPBD Maros, Damkar Maros, Damkar Makassar dan sebagian organisasi kemanusiaan lainnya.

