HOME NEWS NASIONAL

Kasus Bilqis Disorot, Terungkap Ada 221 Korban Penculikan di 2025

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:40 WIB
Kasus Bilqis Disorot, Terungkap Ada 221 Korban Penculikan di 2025
Ilustrasi penculikan (Foto: Dok )
A
A
A

JAKARTA – Penculikan dan perdagangan anak bernama Bilqis (4) memantik sorotan publik. Bilqis ternyata bukan satu-satunya korban penculikan di tahun ini.

Bilqis hilang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Empat hari kemudian, anak itu ditemukan ratusan kilometer dari tempat awal hilang, di Jambi.

Seiring dengan ditemukannya Bilqis, polisi pun membongkar jaringan penculikan dan tindak pidana perdagangan anak. Polisi juga memastikan kejadian ini bukan peristiwa tunggal, para pelaku ternyata pernah melakukan tindak pidana perdagangan orang bermodus adopsi.

"Kasus ini menunjukkan adanya praktik jual beli anak yang dikamuflase sebagai adopsi. Kami akan mengusut jaringan ini sampai ke akar," ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro beberapa waktu lalu.

221 Korban Sepanjang 2025

Berdasarkan catatan Pusat Kriminal Nasional Bareskrim Polri, ternyata ada ratusan orang yang menjadi korban penculikan. Data ini dihimpun berdasarkan Januari–November 2025.

Halaman:
1 2 3
      
