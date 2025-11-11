Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Misteri Bocah 6 Tahun Hilang di Masjid Pesanggrahan sejak Maret

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |14:29 WIB
Misteri Bocah 6 Tahun Hilang di Masjid Pesanggrahan sejak Maret
Orang hilang (foto: freepik)
JAKARTA - Seorang bocah berusia enam tahun dilaporkan hilang di sekitar masjid kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bocah tersebut telah menghilang sejak Maret 2025 lalu.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, bocah itu dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Ia terakhir kali terlihat di Masjid Jami Al Muflihun, yang lokasinya tak jauh dari rumahnya di Pesanggrahan.

Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, mengatakan proses pencarian masih terus dilakukan. Pihak kepolisian bahkan telah melibatkan jajaran Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan.

“Betul, kami masih berupaya. Polda dan Polres juga turun tangan membantu. Berbagai informasi yang kami terima dari keterangan saksi, pihak sekolah, keluarga, maupun pesan yang masuk melalui DM Instagram dan nomor aduan Kapolsek, semuanya kami dalami. Namun sejauh ini belum membuahkan hasil,” ujar Seala, Selasa (11/11/2025).

Seala menjelaskan, upaya penelusuran sudah dilakukan hingga ke sejumlah daerah di luar Jakarta, termasuk Batam dan Cilegon, Banten, namun hasilnya masih nihil.

 

