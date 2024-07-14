Donald Trump Ditembak saat Kampanye, Ini 9 Tragedi Penembakan Lain Menimpa Presiden dan Capres AS

Mantan Presiden AS Donald Trump dievakuasi usai jadi korban penembakan saat kampanye. (Foto: X @VivexGRamaswamy)

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jadi korban penembakan saat berdiri di atas panggung kampanye. Dia ditembak enam menit setelah berpidato pada rapat umum di luar ruangan di Butler, Pennsylvania. Trump langsung menutup telinga kanannya, melihat darah di tangannya lalu segera tiarap di belakang podium.

Sebelum percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu, ada beberapa kekerasan yang menargetkan presiden, mantan presiden, dan kandidat presiden dari partai besar Amerika Serikat.

Empat presiden AS dibunuh, yang lain menjadi sasaran, begitu pula calon presiden. Berikut daftarnya mengutip berbagai sumber dan kompilasi Hindustan Times.

1. Abraham Lincoln

Pertama adalah Presiden ke-16 AS, Abraham Lincoln. Lincoln adalah presiden pertama yang dibunuh. Dia ditembak oleh John Wilkes Booth pada tanggal 14 April 1865, ketika ia dan istrinya, Mary Todd Lincoln, menghadiri pertunjukan khusus komedi “Our American Cousin” di Ford’s Theatre di Washington.

Lincoln dibawa ke sebuah rumah di seberang teater untuk perawatan medis setelah dia ditembak di bagian belakang kepala. Dia meninggal keesokan paginya. Dukungannya terhadap hak-hak kulit hitam disebut-sebut sebagai motif di balik pembunuhannya.

Dua tahun sebelum pembunuhan tersebut, selama Perang Saudara, yang memperebutkan perbudakan, Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasi yang memberikan kebebasan kepada budak di dalam Konfederasi. Lincoln digantikan oleh Wakil Presiden Andrew Johnson.

Booth ditembak dan dibunuh pada tanggal 26 April 1865, setelah dia ditemukan bersembunyi di gudang dekat Bowling Green, Virginia.

2. James Garfield

Presiden ke-20 AS, Garfield adalah presiden kedua yang dibunuh, enam bulan setelah menjabat. Dia sedang berjalan melalui stasiun kereta api di Washington pada tanggal 2 Juli 1881, untuk naik kereta ke New England ketika dia ditembak oleh Charles Guiteau.

Alexander Graham Bell, penemu telepon, gagal menemukan peluru yang bersarang di dada Garfield menggunakan perangkat yang dirancang khusus untuk presiden. Presiden yang terluka parah itu terbaring di Gedung Putih selama beberapa minggu tetapi meninggal pada bulan September setelah dia dibawa ke pantai New Jersey. Dia telah menjabat selama enam bulan.

Garfield digantikan oleh Wakil Presiden Chester Arthur. Guiteau dinyatakan bersalah dan dieksekusi pada bulan Juni 1882.

3. William McKinley

Selanjutnya adalah William McKinley, Presiden ke-25 AS itu ditembak setelah memberikan pidato di Buffalo, New York, pada 6 September 1901. Dia sedang berjabat tangan dengan orang-orang yang melewati garis penerima ketika seorang pria melepaskan dua tembakan ke dadanya dari jarak dekat. Dokter memperkirakan McKinley akan pulih tetapi gangren kemudian terjadi di sekitar luka tembak.

McKinley meninggal pada 14 September 1901, enam bulan setelah membuka masa jabatan keduanya.

Ia digantikan oleh Wakil Presiden Theodore Roosevelt. Leon F. Czolgosz, seorang pengangguran, warga Detroit berusia 28 tahun, mengakui penembakan tersebut. Czolgosz dinyatakan bersalah di pengadilan dan dihukum mati di kursi listrik pada tanggal 29 Oktober 1901.