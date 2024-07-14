Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Beredar Foto Pria yang Disebut Diidentifikasi Sebagai Penembak Donald Trump, Ini Faktanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |10:35 WIB
Beredar Foto Pria yang Disebut Diidentifikasi Sebagai Penembak Donald Trump, Ini Faktanya
Foto Marco Violi diunggah sebagai pelaku penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUTLER – Beberapa unggahan yang viral di media sosial menyebutkan bahwa polisi telah mengidentifikasi pelaku penembakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada kampanye di Pennsylvania, Sabtu, (13/7/2024).

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa polisi mengidentifikasi pria bernama “Mark Violets” sebagai penembak di kampanye Donald Trump, dan menyebutnya sebagai “ekstremis antifa”. Namun, unggahan tersebut telah dibantah dan diketahui sebagai berita palsu alias hoax.

Pria yang fotonya dipajang sebagai Mark Violets adalah seorang blogger sepak bola asal Italia yang tidak ada kaitannya dengan insiden tersebut, demikian laporan staf Reuters Fact Check.

Pria itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia terbangun pada jam 2 pagi di Roma, Italia karena semua notifikasi di teleponnya.

“Berita yang beredar tentang saya sama sekali tidak berdasar,” katanya sebagaimana dilansir Reuters. "Saya dengan hormat meminta Anda meninggalkan saya dengan damai."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement