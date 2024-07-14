Gempa M4,7 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Enggano, Bengkulu pada Minggu (14/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 01.49 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 137 Km dari Barat Laut, Enggano, Bengkulu. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:4.7, 14-Jul-2024 01:49:23WIB, Lok:5.18LS, 101.04BT (137 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Enggano diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)