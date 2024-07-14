Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Pemuda Minum Comberan dan Makan Tanah di Palangkaraya, Diduga Mabuk Kecubung

Ade Sata , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |10:21 WIB
Heboh Pemuda Minum Comberan dan Makan Tanah di Palangkaraya, Diduga Mabuk Kecubung
Pemuda bertingkah aneh diduga mabuk kecubung. (Foto: Ade Sata)
A
A
A

PALANGKARAYA - Warga di lingkungan padat Flamboyan Bawah, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dibuat heboh dan takut dengan tingkah seorang pemuda bertato yang berada di bawah rumah panggung. Diduga pemuda tersebut mabuk dan berhalusinasi usai mengkonsumsi kecubung.

Saat diamati warga, pemuda tersebut sedang mencari sesuatu sambil berpegangan tiang rumah namun tidak dimengerti apa yang sedang dicarinya. Sesekali dia berjalan di genangan air sambil terlihat linglung dan dibujuk warga agar segera naik namun tak juga dihiraukannya.

Seorang warga, Mama Aisya mengatakan, awalnya pemuda tersebut ditemukan sudah berada di bawah mengaku sedang mencari undang sambil meminum air kotor alias comberan dan memakan tanah. Warga menduga pemuda tersebut sedang mabuk buah kecubung.

Pemuda tersebut akhirnya berhasil dievakuasi personel Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah yang menerima laporan masyarakat.

Meski tidak mengganggu warga, namun pemuda tersebut tetap dibawa petugas ke Mako Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan pendekatan sekaligus menyelidiki apa yang telah dikonsumsinya.

(Qur'anul Hidayat)

      
