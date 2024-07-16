Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Maling Spesialis Toko Beras di Banten Ambruk Ditembak Polisi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:06 WIB
Maling Spesialis Toko Beras di Banten Ambruk Ditembak Polisi
Pelaku pencurian toko beras di Banten (foto: MPI/Fariz)
A
A
A

SERANG - Sebanyak 16 pelaku kejahatan berhasil diamankan pihak kepolisian Polres Serang, Polda Banten dalam Operasi Pekat Maung 2024. Kegiatan berlangsung sejak 5 - 14 Juli 2024.

Mereka diamankan pihak kepolisian di beberapa lokasi dengan kasus yang berbeda. Bahkan, 7 diantaranya terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena membahayakan.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko mengatakan, para pelaku ini merupakan pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan (Curat), Pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) hingga senjata tajam (Sajam).

"Pelaku Curas 3 orang, Curat 10 orang, Curanmor 1 orang dan sajam 1 orang," kata Condro saat ungkap kasus di Mapolres Serang, Selasa (16/7/2024).

Belasan pelaku itu adalah ES (45), SL (44), ME (26), AI (33), AN (39), HA (47), HM (38), MM (42), DI (32), ANElR (39), JN (25), KA (28), DD (30), MR (42), VA (18) dan SR (20). Mereka semua berasal dari beberapa daerah seperti Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Jakarta, Bekasi, Madura, Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

