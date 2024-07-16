Terlibat Kecelakaan di Kebayoran Lama, Mahasiswi Ini Terseret hingga 15 Meter

JAKARTA - Seorang mahasiswi terluka parah akibat kecelakaan dengan mobil pikup di kawasan perempatan Lampu Merah Fedex, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa 16 Juli 2024, sekira pukul 01.58 WIB.

Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Yunita Natalia Rungkat mengatakan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Vario bernopol B 6449 WCI dengan mobil Pickup bernopol B 9954 UUA. Sepeda motor itu dikemudikan oleh seorang mahasiswi berinisial SAA asal Pondok Aren, Tangerang Selatan, sedangkan mobil itu dikemudikan oleh pria berinisial AI asal Padang Ratu, Lampung Tengah.

"Korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki kiri patah, korban di RSPPN Soedirman, Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk dilakukan perawatan intensi atas lukanya," tuturnya.

Dia menambahkan, peristiwa itu berawal saat sepeda motor melaju dari arah Selatan menuju Utara di Jalan RA Kartini, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesampainya di perempatan lampu merah Fedex, bertabrakan dengan mobil Pickup yang melaju dari arah Barat ke Timur hingga membuat pengemudi motor terluka dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

"Dugaan penyebab kecelakaan masih dilakukan pendalaman. Pengemudi mobil tersebut masih dimintai keterangannya terkait peristiwa itu," katanya.

Adapun kecelakaan tersebut sempat viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @Ibj_jakarta pada Selasa (16/6/2024) siang tadi. Saat terlibat tabrakan dengan mobil Pickup itu, pengemudi motor yang seorang perempuan itu disebut-sebut sampai terseret hingga 15 meter jauhnya, membuat korban tergeletak begitu saja di jalanan.

(Awaludin)