INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pesilat Tewas Diduga Akibat Dipukul Dadanya saat Latihan

Joko Piroso , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |05:33 WIB
Pesilat Tewas Diduga Akibat Dipukul Dadanya saat Latihan
Ilustrasi (Foto: Dok)
A
A
A

SRAGEN - Seorang remaja berusia 16 tahun inisial JAP meninggal dunia setelah mengikuti latihan pencak silat di Desa Gilirejo, Kecamatan Miri, Sabtu 13 Juli 2024.

Orangtua JAP, terutama ayahnya yang bernama Suwondo sangat terpukul dengan kematian anaknya yang baru naik ke kelas IX SMP. Mereka tidak menerima kejadian ini begitu saja dan menuntut agar perkara tersebut ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Suwondo menerima kabar tersebut saat sedang berada di Solo. Dia langsung menuju RSUD dr. Moewardi Solo untuk mengetahui informasi lebih lanjut.

Ketika mendapati bahwa anaknya meninggal setelah latihan, dia merasa sangat terpukul bahkan sampai pingsan.

Jenazah JAP dimakamkan setelah proses autopsi selesai Sabtu, 13 Juli 2024, pukul 15.00 WIB. Ini menunjukkan bahwa keluarga ingin memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan dilakukan sebelum menguburkan anak mereka.

Sementara itu, sang ibu Suyatmi tidak terima dengan kematian mendadak anaknya di RSUD dr. Soeratno Gemolong, Sragen, terutama karena ada kecurigaan bahwa kematian tersebut tidak wajar. Anaknya dilaporkan mengalami sesak napas meskipun tidak memiliki riwayat medis terkait masalah pernapasan.

Ketika suyatmi tiba di rumah sakit, dia menemukan anaknya sudah meninggal dengan luka lebam di dahi dan pipi yang menambah keraguan bahwa kematian itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit.

Suyatmi sendiri yang meminta agar jenazah anaknya diautopsi untuk mencari kejelasan tentang penyebab kematian. Dia merasa bahwa luka yang ditemukan terutama di ulu hati mungkin tidak terjadi secara tidak sengaja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
