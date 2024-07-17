Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Targetkan Hamas di Sekolah PBB, Serangan Israel Tewaskan 50 Orang di Jalur Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |07:22 WIB
Serangan Israel tewaskan 50 orang di Jalur Gaza (Foto: EPA)
GAZA - Pemboman Israel menewaskan sedikitnya 57 orang di Jalur Gaza pada Selasa (16/7/2024), termasuk hampir dua lusin orang dalam serangan terhadap sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menampung keluarga pengungsi.

Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menargetkan Hamas yang disebut “teroris” yang beroperasi di dalam sekolah.

Pasukan Israel bertempur melawan pejuang pimpinan Hamas di beberapa bagian Jalur Gaza pada Selasa (16/7/2024), dan pejabat kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 57 orang tewas dalam pemboman Israel di wilayah selatan dan tengah.

Kelompok militan Islam Palestina Hamas menuduh Israel meningkatkan serangan di Gaza untuk mencoba menggagalkan upaya mediator Arab dan Amerika Serikat (AS) untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Israel mengatakan pihaknya berupaya membasmi para pejuang Hamas.

Di Rafah, kota perbatasan selatan tempat pasukan Israel beroperasi sejak Mei, lima warga Palestina tewas dalam serangan udara terhadap sebuah rumah. Pejabat kesehatan Gaza mengatakan di dekat Khan Younis, seorang pria, istrinya, dan dua anaknya terbunuh.

Pada Selasa (16/7/2024) malam, serangan udara Israel terhadap sebuah mobil menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina dan melukai 26 lainnya di Khan Younis di Gaza selatan.

Yang terluka dan tewas dibawa ke rumah sakit Deir al-Balah setelah serangan udara Israel terpisah di Jalur Gaza.

Sejumlah warga Palestina tewas, termasuk seorang bayi laki-laki dan neneknya, dalam serangan udara terpisah Israel di Jalur Gaza pada Senin (15/7/2024).

