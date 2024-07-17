Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecewa Terhadap Pemerintah, Diplomat Terkenal Korea Utara yang Ditempatkan di Kuba Membelot ke Korsel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |15:11 WIB
Kecewa Terhadap Pemerintah, Diplomat Terkenal Korea Utara yang Ditempatkan di Kuba Membelot ke Korsel
Diplomat terkenal Korut membelot ke Korsel karena kecewa terhadap pemerintah (Foto: AP)
A
A
A

PYONGYANG - Seorang diplomat terkenal Korea Utara (Korut) yang ditempatkan di Kuba telah membelot ke Korea Selatan (Korsel).

Hal ini dikonfirmasi agen mata-mata Seoul kepada BBC. Penasihat politik tersebut diyakini merupakan diplomat Korea Utara berpangkat tertinggi yang melarikan diri ke Korea Selatan sejak tahun 2016.

Badan Intelijen Nasional (NIS) mengatakan diplomat tersebut membelot pada November tahun lalu.

Rincian mengenai pembelotan warga Korea Utara seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk terungkap karena para pembelot harus mengikuti kursus tentang masyarakat Korea Selatan sebelum mereka berintegrasi secara formal.

Laporan media Korea Selatan menyebutkan bahwa pembelot tersebut adalah seorang konselor yang bertanggung jawab atas urusan politik di kedutaan Korea Utara di Kuba. NIS belum mengonfirmasi hal ini kepada BBC.

Surat kabar Chosun Ilbo mengatakan pihaknya berhasil mewawancarai diplomat tersebut, yang diidentifikasi sebagai Ri Il Kyu, 52 tahun.

Ia menambahkan bahwa ia membelot karena kekecewaan terhadap rezim Korea Utara dan masa depan yang suram.

Pekerjaannya dilaporkan termasuk menghentikan Havana menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Seoul. Namun, pada bulan Februari, kedua pemerintahan tersebut menjalin hubungan resmi, yang dianggap sebagai kemunduran bagi Pyongyang.

“Setiap orang Korea Utara setidaknya berpikir satu kali untuk tinggal di Korea Selatan,” kata surat kabar itu mengutip pernyataannya.

Orang terkenal terakhir yang membelot ke Korea Selatan adalah Tae Yong-ho pada tahun 2016. Ia adalah mantan wakil duta besar Korea Utara untuk Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/18/3142450/golden_dome-8ceK_large.jpg
Peringatkan AS, Korut Nilai Kubah Emas Bisa Picu Perlombaan Senjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141835/kecelakaan_kapal_perang-wrZE_large.jpg
Kim Jong-un Murka Kapal Perang Kecelakaan saat Diluncurkan, Pejabat Ditahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement