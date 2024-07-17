Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

6 Fakta Ayah di Lampung 7 Tahun Perkosa Anaknya, Pas Hamil Disuruh Gugurkan Kandungan

Jimi Irawan , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |06:02 WIB
6 Fakta Ayah di Lampung 7 Tahun Perkosa Anaknya, Pas Hamil Disuruh Gugurkan Kandungan
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang pria berinisial MO (49) tegas menghamili anak kandungnya sendiri. Setelah mengetahui anaknya hamil dari hasil pencabulannya, sang ayah meminta putrinya menggugurkan kandungan. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

Usai perbuatannya ketahuan warga, MO kabur ke Jakarta. Tapi, dia akhirnya ditangkap polisi.

Berikut fakta-faktanya :

Korban diperkosa sejak 2016

MO warga Kotabumi Selatan memperkosa anaknya sejak 2016 sampai 2023 atau dari korban duduk di bangku SMP hingga tamat. Selama tujuh tahun dipaksa berhubungan seks melayani nafsu ayahnya, korban akhirnya hamil.

 BACA JUGA:

"Tersangka ini merupakan ayah kandung korban. Hasil pemeriksaan pelaku mengaku sudah tujuh kali menggagahi anak kandungnya sendiri," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Utara, Ipda Darwis, Senin 15 Juli 2024.

Gugurkan kandungan

Setelah mengetahui putrinya hamil, pelaku menyuruhnya menggugurkan kandungan ke bidan.

"Kehamilan akibat tindakan bejat ayah kandung membuat sang anak menanggung malu besar. Pelaku kemudian menyuruh menggugurkan dengan bantuan bidan," kata Darwis.

 BACA JUGA:

Buron setahun

Darwis menuturkan, MO sempat menjadi buronan selama setahun usai menghamili anaknya. Pelaku kabur ke Jakarta sejak 2023 dan sempat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Ditangkap di Jakarta

Polisi akhirnya mengendus keberadaan MO di Jakarta. Petugas kemudian menangkap MO tanpa perlawanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement