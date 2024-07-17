Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sembunyikan Sabu 30 Kilogram di Interior Mobil, Kurir Asal Riau Diringkus Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |14:54 WIB
Sembunyikan Sabu 30 Kilogram di Interior Mobil, Kurir Asal Riau Diringkus Polisi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Banten mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu yang diselundupkan di interior mobil. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 30 Kilogram (Kg) narkotika jenis sabu.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengungkap, penyidik menghentikan kendaraan tersebut saat bergerak melewati Pelabuhan Merak Dermaga 06 Eksekutif.

Kemudian, didapati sabu tersebut diselipkan dalam interior kendaraan tersangka HR (21) dan TR (32) yang bergerak dari Lampung menuju Banten.

”Anggota Polres Cilegon berhasil mengungkap pengedar narkoba jenis sabu sejumlah 30 kilogram. Kemudian tersangka saat ini ada dua HR dan TR,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (17/7/24).

Ia mengatakan, para tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial R (DPO) yang berasal dari Pekanbaru, Riau. Kedua tersangka pun mengaku hanya merupakan kurir.

