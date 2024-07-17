Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ini Temuan Polisi Usai Olah TKP Dugaan Ibu di Malang Tewas Dirampok

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |01:34 WIB
Ini Temuan Polisi Usai Olah TKP Dugaan Ibu di Malang Tewas Dirampok
Evakuasi jenazah korban perampokan. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Polisi melakukan penyelidikan terkait dugaan perampokan yang menelan korban jiwa seorang ibu di Kabupaten Malang. Penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan usai penemuan jenazah korban bernama Suni di rumahnya Jalan Raya Saptorenggo Gang 9 RT 3 RW 1, Dusun Bugis Krajan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat mengakui pihaknya menerima laporan adanya penemuan jasad perempuan yang meninggal dunia di dalam rumah. Hasil olah TKP menunjukkan korban mengalami luka di bagian kepala.

"Benar ada seorang wanita meninggal dunia diperkirakan usianya 48 tahun, dengan luka di kepala, tapi perlu kami pastikan luka akibat benda tumpul atau benda tajam," ucap Gandha Syah Hidayat, usai olah TKP pada Selasa (16/7/2024) malam.

Saat ditemukan korban juga disebut Gandha terdapat beberapa bercak darah di tubuh dan kamar depan rumahnya. Temuan bercak darah itu berada di kasur dan dinding kamar. Namun untuk kerusakan maupun barang yang hilang pihaknya melakukan pendalaman.

"(Untuk barang yang hilang) Barang yang hilang masih kita lakukan pengecekan dengan keluarga. (Untuk kerusakan rumah) Sementara belum kami temukan, tapi masih kita dalami," tuturnya.

Gandha menambahkan, bila pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan kematian korban, dengan melakukan visum dan autopsi. Makanya jenazah dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

"Kami cek masih kami lakukan proses intensif, dengan pihak keluarga juga tidak bisa kami sampaikan karena memang itu harus dilakukan pemeriksaan. Kita lakukan visum atau otopsi di rumah sakit," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement