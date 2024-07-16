Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ibu di Malang Tewas Diduga Dirampok, Begini Kecurigaan Warga

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:35 WIB
Ibu di Malang Tewas Diduga Dirampok, Begini Kecurigaan Warga
IRT di Malang diduga jadi korban perampokan (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Perampokan mengakibatkan satu ibu di Kabupaten Malang tewas di rumahnya. Korban diketahui bernama Suni, yang tinggal bersama suaminya di rumah Jalan Raya Saptorenggo Gang 9 RT 3 RW 1 Dusun Bugis Krajan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Ketua RT 3 Fresio Sudarmawan mengaku terkejut ketika mendapat informasi dari tetangganya bahwa warga menjadinya korban perampokan. Saat itu korban diketahui tinggal di rumah sendirian, karena ditinggal suaminya bekerja.

"Korban ini di rumah sendirian waktu kejadian. Suaminya kerja, baru pulang sorenya itu," ucap Fresio Sudarmawan, ditemui di lokasi kejadian, pada Selasa malam (16/7/2024).

Korban disebut Fresio, sempat berangkat kerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tapi entah bagaimana ceritanya, korban pulang lebih awal.

Korban disebutkan pulang ke rumah setelah ada kerabat yang mau datang bertamu. "Korban itu pulang lebih awal, jam 10 sudah pulang. Biasanya pulangnya jam 12 siang. Jam 10 itu tetangganya masih ketemu. Katanya mau ada temannya di rumah makanya pulang lebih awal," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147634/perampokan-Efe2_large.jpg
Perampok Sekap Lansia di Agam, Gasak Emas Hampir 1 Kg hingga Uang Puluhan Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement