Ibu di Malang Tewas Diduga Dirampok, Begini Kecurigaan Warga

MALANG - Perampokan mengakibatkan satu ibu di Kabupaten Malang tewas di rumahnya. Korban diketahui bernama Suni, yang tinggal bersama suaminya di rumah Jalan Raya Saptorenggo Gang 9 RT 3 RW 1 Dusun Bugis Krajan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Ketua RT 3 Fresio Sudarmawan mengaku terkejut ketika mendapat informasi dari tetangganya bahwa warga menjadinya korban perampokan. Saat itu korban diketahui tinggal di rumah sendirian, karena ditinggal suaminya bekerja.

"Korban ini di rumah sendirian waktu kejadian. Suaminya kerja, baru pulang sorenya itu," ucap Fresio Sudarmawan, ditemui di lokasi kejadian, pada Selasa malam (16/7/2024).

Korban disebut Fresio, sempat berangkat kerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tapi entah bagaimana ceritanya, korban pulang lebih awal.

Korban disebutkan pulang ke rumah setelah ada kerabat yang mau datang bertamu. "Korban itu pulang lebih awal, jam 10 sudah pulang. Biasanya pulangnya jam 12 siang. Jam 10 itu tetangganya masih ketemu. Katanya mau ada temannya di rumah makanya pulang lebih awal," ungkap dia.