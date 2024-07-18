Kasus Covid-19 di Amerika Serikat Meningkat, Paling Terdampak Lansia, Termasuk Joe Biden

LAS VEGAS - Kabar Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden positif covid 19 bisa membuat posisinya sebagai calon Presiden dari Partai Demokrat. Meski jika melihat data memang ada kenaikan dari jumlah kasus covid-19 di Amerika Serikat seiring mulainya musim panas.

Untuk minggu yang berakhir pada 29 Juni, tanggal terakhir data tersedia, tingkat positif tes COVID adalah 9% di seluruh AS, meningkat 0,8% dari minggu sebelumnya. Dari data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), angka ini lebih tinggi dari level yang terlihat pada awal Mei 2024 tetapi lebih rendah dari beberapa titik selama pandemi.

Data CDC menunjukkan, tingkat positif tes tertinggi terdapat di wilayah Barat Daya dan Barat AS, dengan 15,7% tingkat positif di wilayah yang meliputi Arizona, California, dan Nevada. Aktivitas virus COVID rendah secara nasional tetapi terus meningkat selama satu setengah bulan terakhir.

Profesor kedokteran pencegahan di Vanderbilt University Medical Center Dr. William Schaffner, mengatakan negara peningkatan COVID setiap musim panas, jadi "lonjakan" pada titik ini di tahun ini sudah bisa diduga, seperti yang telah diprediksi para ahli .