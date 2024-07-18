Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

KPK Rampungkan Penggeledahan di Balai Kota Semarang, Bawa Koper dan Kardus Berisi Berkas

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:10 WIB
KPK Rampungkan Penggeledahan di Balai Kota Semarang, Bawa Koper dan Kardus Berisi Berkas
A
A
A

SEMARANG – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penggeledahan di sejumlah kantor dinas di kompleks Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024) sore.

Pantauan di lokasi, kantor dinas yang digeledah di antaranya; Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Selain itu, beberapa kepala dinas maupun ASN juga dikumpulkan di sebuah ruangan di Lantai 8 Gedung Moch. Ichsan. Di antaranya; Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Irwansyah, Kepala Diskominfo Soenarto, Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Dinsos Heroe Soekendar, Kepala BKPP Joko Hartono, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Diah Suparningtias.

Sementara, pada Kamis sore secara bertahap mulai pukul 15.50 WIB hingga pukul 16.35 WIB, petugas berompi KPK tampak turun dari lift kemudian membawa sejumlah koper dan kardus.

Mereka kemudian menuju mobil-mobil yang sudah diparkir di depan Gedung Moch. Ichsan dan meninggalkan kompleks Balai Kota Semarang. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Diah Suparningtias tampak ikut dibawa petugas masuk mobil.

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Semarang Hernowo yang sempat keluar dari lift langsung diserbu pertanyaan wartawan yang sudah menunggu di bawah.

“(Pelayanan) tetap jalan, kami tetap jalan seperti biasa, kami pelayanan tetap ya,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
