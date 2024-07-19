Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Pasutri di Tanggamus Lampung Tewas Dibacok Tetangga

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |21:34 WIB
Kronologi Pasutri di Tanggamus Lampung Tewas Dibacok Tetangga
Pembunuh pasutri di Tanggamus Lampung ditangkap, polisi ungkap kronologinya (Foto : Istimewa/Ira W)
A
A
A

TANGGAMUS - Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menyampaikan kronologi pembunuhan pasangan suami istri (Pasutri) di Tanggamus usai dibacok tetangganya.

Diektahui. pembacokan terhadap Pasutri tersebut terjadi di Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, pelaku pun telah ditangkap polisi.

Pelaku berinisial HN (41) tersebut merupakan tetangga korban Halimi (62) dan Siti Khodijah (49).

Peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia itu terjadi pada, Jumat (19/7/2024), sekira pukul 05.45 WIB.

Umi menuturkan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian itu berawal saat terlapor HN mendatangi rumah korban Halimi yang saat itu korban Halimi sedang berada di halaman rumah.

"Lalu mereka terlibat cekcok, setelah itu terlapor dan korban Halimi masuk ke dalam rumah korban. Tidak lama kemudian, terlapor berlari keluar rumah dengan baju berlumuran darah dan membawa sebilah pisau," ujar Umi.

Kemudian, saat saksi mendatangi rumah korban, lanjut Umi, saksi melihat korban Halimi dan istrinya Siti Khodijah sudah tergeletak berlumuran darah di ruang dapur.

"Setelah itu korban langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan tetapi nyawanya tidak tertolong," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement