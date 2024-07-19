Usut Dugaan Korupsi DLH Kota Semarang, Polda Jateng Periksa 14 Saksi

SEMARANG – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng telah memeriksa 14 saksi terkait dugaan korupsi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Polda Jateng memastikan pengusutannya tetap berjalan, meskipun di satu sisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengusut kasus korupsi di lingkup Pemkot Semarang.

“Sudah 14 orang diklarifikasi, dari pihak instansi, penyedia jasa dan pihak lain,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio lewat pesan tertulis WA, Jumat (19/7/2024).

Pengusutan kasus dugaan korupsi itu, sebut Kombes Dwi, menindaklanjuti aduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat pada bulan Juli 2023.

“Ini terkait permasalahan pengadaan solar dan pengangkutan sampah sathun 2022, prosesnya (sampai sekarang) masih penyelidikan,” lanjutnya.

Penyidik, sebut Kombes Dwi, telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).