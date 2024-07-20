Malam Ini, Gunung Merapi di Sleman Kembali Muntahkan Awan Panas









SLEMAN – Gunung Merapi yang berada di perbatasan Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, kembali meletus pada Sabtu (20/7/2024) malam, sekira pukul 19.46 WIB.

Awanpanas guguran terlihat jelas dengan mata telanjang, karena kebetulan cuaca di kawasan puncak gunung setinggi 2.968 meter di atas permukaan air laut itu cukup cerah ditambah pula dengan bulan purnama.

Awanpanas guguran ini menurut cacatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, meluncur selama 119 detik dengan amplitudo maksimal 35 milimeter. Awanpanas meluncur mencapai jarak 1.200 meter dari puncak dan mengarah ke hulu sungai bebeng.

Terjadinya awanpanas guguran ini juga diikuti dengan guguran lava, guguran lava ditengarai dengan aliran api yang membara dari puncak kawah menuruni bukit. Namun sejauh ini, luncuran lava masih jauh dari pemukiman penduduk, sehingga tidak ada perintah pengungsian.

Luncuran lava ini terekam oleh kamera BPBD Kabupaten Sleman yang terpasang di sejumlah titik. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak memasuki area yang dinyatakan berbahaya.

(Awaludin)