Lansia Ditemukan Tewas di Tumpukan Kayu Bakar, Polisi Lakukan Autopsi

NIAS - Sosok mayat lansia berinisial FL alias Ama Gabuyu ditemukan tewas dengan posisi duduk bersandar dengan tumpukan kayu bakar di Dusun III Desa Banua Sibohou, Kecamatan Botomuzoi, Nias, Sumatera Utara pada Jumat 19 Juli 2024.

Kini mayatnya telah dievakuasi dititipkan ke RS Thomsen Gunungsitoli untuk kemudian dilakukan autopsi.

Kapolsek Hiliduho AKP Sonifati Zalukhu menjelaskan, bahwa pada Jumat (19/7/2024) sekira pukul 08.30 Wib, salah seorang warga bernama Nehemia Lase saat melintas di depan rumah korban, saat itu pintu rumah korban dalam keadaan terbuka.

Selanjutnya, ketika Nehemia Lase menghampiri rumah sambil memanggil korban, tidak ada jawaban. Karena penasaran Nehemia Lase mendekati pintu dan berusaha mendatangi dapur.

"Pada saat itu Nehemia Lase melihat posisi korban seperti duduk bersandar dengan tumpukan kayu bakar dalam keadaan tidak bernyawa. Melihat kondisi tersebut ia memberitahukan kepada warga apa yang ia lihat," kata Sonifati Zalukhu, Jumat (19/7/2024) malam.

Menurut dia, setelah mendapatkan laporkan atas kejadian tersebut pihaknya langsung berkoodinasi dengan Puskesmas Botomuzoi untuk mendatangi TKP.