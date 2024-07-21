Viral Pasutri Dipaksa Makan Cabe Usai Mencuri, Polisi: Yang Dipetik 7 Buah dan Mau Buat Sambal

BLITAR - Viral sebuah video warga memaksa sepasang suami istri untuk memakan cabe yang diduga dicuri dari sawah di Kabupaten Blitar, Sabtu (20/7/2024) malam. Pemilik kebun yang sudah menunggu mendapati sepasang suami istri memetik cabe miliknya saat harga tinggi.

Peristiwa ini terjadi di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Warga nampak memasukkan cabe ke dalam mulut seorang pria. Sepasang suami istri ini kepergok memetik cabe milik orang lain pada malam hari. Warga juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Kapolsek Garum, AKP Punjung Setyo mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, sepasang suami istri adalah SW (41) dan LW (36) saat itu sedang mencari siput. Saat mencari siput di kebun Nuriman, LW memetik 7 buah cabe tanpa izin. Cabe tersebut rencananya akan dibuat sambal di rumahnya.

“Setelah dimediasi, kasus inipun diselesaikan secara damai. Mengingat kedua pelaku diamankan setelah meninggalkan kebun dan hanya 7 buah cabe yang dipetik oleh terduga pelaku,” ucap AKP Punjung.

Kini pelaku masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan korban juga sudah memaafkan kejadian ini.

(Qur'anul Hidayat)