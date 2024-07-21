Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gegara Sopir Ngantuk, Mobil kecelakaan di Tol Cipularang

Asep Supiandi , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |01:15 WIB
Gegara Sopir <i>Ngantuk</i>, Mobil kecelakaan di Tol Cipularang
Illustrasi (foto: dok freepik)
PURWAKARTA - Mobil Yaris Nopol T 1723 CN mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang Km 88 B (dari Bandung menuju Jakarta), Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (21/7/2024). Kendaraan tersebut tiba-tiba oleng dan masuk row.

Akibat dari insiden lalu lintas itu, tiga orang mengalami luka serius sehingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit setempat. Ketiga korban atas nama Muhammad Fedro (23), Riska Nurfitiyani (22) dan Sabrina (20).

Berdasarkan Keterangan yang dihimpun, kecelakaan berawal saat Yaris yang dikemudikan Fedro melaju dari Bandung menuju Jakarta di lajur 1. Setibanya di TKP, mendadak oleng ke kiri kemudian masuk row.

"Menurut pengakuan sopir, mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya," kata Kanit PJR Tol Cipularang Iptu Dadang Setiawan Kepada wartawan.

Sementara itu, untuk penanganan lanjutan, Kasus ini dilimpahkan ke Polres Purwakarta.

(Awaludin)

      
