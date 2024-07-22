Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Warga Bawa Jenazah Tengah Malam Lewat Jalur Air karena Tak Ada Jalan

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |12:03 WIB
Viral! Warga Bawa Jenazah Tengah Malam Lewat Jalur Air karena Tak Ada Jalan
Viral Warga Bawa Jenazah Lewat Jalur Air/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

MERANGIN - Warga Desa Air Liki Baru kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi mengeluhkan di wilayanya masih belum tersentuh infrastruktur jalan.

Akibatnya, warga membawa jenazah dengan menggunakan ketek (perahu kayu). Dalam video viral berdurasi 0,54 detik itu terlihat warga memindahkan jenazah dari ambulans beralih ke perahu kayu tersebut untuk menuju rumah duka.

"Kejadiannya beberapa hari lalu, saat itu warga kami M. Yusuf (45) meninggal dunia di puskesmas di ibu kota kecamatan Muara Kibul,” ujar salah satu warga Desa Air Liki Baru, Rhano (22/7/2024).

Menurutnya, jarak dari ibukota kecamatan menuju Desa Air Liki itu sekitar 4 jam jalan darat dan harus menggunakan mobil double gardan karena jalan masih tanah pengerasan.

"Karena menuju Desa Air Liki Baru belum ada akses roda empat, yang ada hanya jalan setapak dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dengan jarak tempuh sekitar setengah jam,”ujarnya.

“Akhirnya kami memutuskan menggunakan melalui jalur sungai untuk membawa jenazah tersebut. Kalau menggunakan perahu ini jarak waktunya bisa 1 jam karena kita harus melawan arus"sambungnya.

