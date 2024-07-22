Waspada Gelombang Tinggi hingga 2,5 Meter Ancam Perairan Sabang hingga Nias

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Samudera Hindia.

Gelombang dengan ketinggian antara 2-2,5 itu berpotensi terjadi mulai Senin malam, 22 Juli 2024 hingga Kamis malam, 24 Juli 2024.

"Waspada gelombang dengan ketinggian berkisar antara 2,0 m-2,5 m diprakirakan terjadi di wilayah perairan Perairan utara Sabang, Perairan barat Aceh, Samudera Hindia barat Aceh, dan Samudera Hindia barat Nias," tulis prakirawan Christen Novena dalam peringatan dini yang dilihat MPI, Senin (22/7/2024) siang.

Gelombang tinggi yang berpotensi terjadi itu, tulis Christen, akan terjadi seiring dengan pola angin di wilayah perairan Sumatera bagian utara yang pada umumnya bertiup dari Timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 2-25 knot.

"Gelombang maksimum dapat mencapai dua kali tinggi gelombang yang tertera (diperkirakan)," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)