Panas Hingga 37 Derajat Celcius, BMKG Imbau Warga Medan Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga Kota Medan dan wilayah sekitarnya untuk mengurangi aktifitas di luar ruangan. Peringatan itu disampaikan seiring dengan cuaca panas yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Data BMKG mengungkapkan bahwa suhu udara maksimum di Kota Medan mencari 37 derajat Celcius pada Minggu, 21 Juli 2024 kemarin. Kondisi cuaca panas ini justru terjadi saat sekitar 70 persen wilayah di Sumatra Utara sedang berada dalam musim hujan.

"Untuk hari ini suhu udara berada di kisaran 35 hingga 36 derajat Celcius. Di wilayah pegunungan suhu udara tertinggi tercatat 25 derajat celcius," tulis prakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I-Medan, Senin (22/7/2024).

Cuaca panas di Medan, sebut BMKG terjadi karena minimnya hujan yang turun di wilayah tersebut.

"Berdasarkan hasil peta sebaran curah hujan harian di Provinsi Sumut, secara umum Sumut berada pada kondisi tidak ada hujan hingga hujan ringan. Curah hujan tertinggi sebesar 8.5 mm terukur di pos hujan Pematang Kerasaan, Kabupaten Simalungun,” tulis BMKG.