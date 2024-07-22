Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Panas Hingga 37 Derajat Celcius, BMKG Imbau Warga Medan Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |17:07 WIB
Panas Hingga 37 Derajat Celcius, BMKG Imbau Warga Medan Kurangi Aktivitas di Luar Ruangan
A
A
A

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga Kota Medan dan wilayah sekitarnya untuk mengurangi aktifitas di luar ruangan. Peringatan itu disampaikan seiring dengan cuaca panas yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Data BMKG mengungkapkan bahwa suhu udara maksimum di Kota Medan mencari 37 derajat Celcius pada Minggu, 21 Juli 2024 kemarin. Kondisi cuaca panas ini justru terjadi saat sekitar 70 persen wilayah di Sumatra Utara sedang berada dalam musim hujan.

"Untuk hari ini suhu udara berada di kisaran 35 hingga 36 derajat Celcius. Di wilayah pegunungan suhu udara tertinggi tercatat 25 derajat celcius," tulis prakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I-Medan, Senin (22/7/2024).

Cuaca panas di Medan, sebut BMKG terjadi karena minimnya hujan yang turun di wilayah tersebut.

"Berdasarkan hasil peta sebaran curah hujan harian di Provinsi Sumut, secara umum Sumut berada pada kondisi tidak ada hujan hingga hujan ringan. Curah hujan tertinggi sebesar 8.5 mm terukur di pos hujan Pematang Kerasaan, Kabupaten Simalungun,” tulis BMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180170//banjir-vJ85_large.jpg
Seluruh Titik Banjir di Jaksel Surut Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165//hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948//hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941//gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939//gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882//gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement