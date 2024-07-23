Analisis BMKG, Ini Penyebab Gempa M 5,7 Guncang Maluku Tenggara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan analisanya terhadap gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 yang mengguncang Kabupaten Maluku Tenggara pada Senin 22 Juli 2024 pukul 21.47.18 WIB.

BMKG menyatakan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,24° Lintang Selatan dan 131,15° Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 183 Km arah barat laut Kota Tual pada kedalaman 98 km.

Gempa bumi ini tergolong jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas Intra-slab subduksi Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Dampak Gempa

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Teor, Wakate, dan Pulau Gorom dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.