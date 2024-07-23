Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Jasad Wanita Terbungkus Karung di Ladang Jagung, Polisi Temukan Cairan Sperma

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |21:45 WIB
LAMPUNG TIMUR - Dalam proses penyelidikan kasus tewasnya Riyas Nuraini (33), seorang wanita yang dibungkus karung dan tergeletak bersama motornya di tengah ladang jagung, polisi menemukan sperma di kemaluan korban.

Sejumlah saksi pun diperiksa dan dicocokkan dengan sampel cairan di jasad korban tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk mengungkap siapa pelaku, serta apa motif pembunuhan itu.

"Proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh Polres Lampung Timur, hingga kini total saksi yang diperiksa sebanyak 19 orang," ujar Umi saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Belasan saksi pun dimintai keterangan, mulai dari pihak keluarga, tetangga hingga saksi yang menemukan jasad RN.

Umi menjelaskan, polisi masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik RS Bhayangkara Polda Lampung.

Dari hasil pemeriksaan awal, sejumlah barang berharga mulai dari gelang hingga cincin masih menempel di tubuh korban. "Perhiasannya masih utuh di tubuh korban, cincin emas, anting hingga gelang masih ada lengkap," kata Umi.

"Selain itu, kami juga mengambil sample swab dari beberapa saksi ini untuk mencocokkan cairan (sperma) yang ditemukan di kemaluan korban," imbuhnya.

Telusuri berita news lainnya
