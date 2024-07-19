Polisi Ungkap Identitas Mayat dalam Karung yang Ditemukan di Ladang Jagung

LAMPUNG TIMUR - Polisi ungkap mayat dalam karung yang ditemukan warga di ladang jagung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, berjenis kelamin wanita.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Iptu Maulana Rahmat Alhaqqi mengatakan, saat ini mayat tersebut telah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk diidentifikasi.

"Benar, setelah tadi dibuka karung tersebut di RS Ahmad Yani Lampung Timur teridentifikasi mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, saat ini mayat tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk dilakukan autopsi," ujar Iptu Maulana Rahmat Alhaqqi, Kamis (18/7/2024) malam.

Maulana menjelaskan, dari hasil keterangan warga setempat, identitas mayat dalam karung yang diletakkan di atas motor tersebut bernama Rias Nuraini.

"Dari keterangan di lokasi mayat itu bernama Rias Nuraini berusia sekitar 33 tahun," kata dia.

Maulana menambahkan, saat ini pihaknya tengah meminta keterangan keluarga untuk mengetahui kapan terakhir kali korban terlihat.

Sebelumnya, Warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur digegerkan dengan adanya penemuan mayat dalam karung di ladang jagung, Kamis (18/7/2024).