HOME NEWS INTERNATIONAL

Ramalan Kehancuran Israel pada 2040 Menurut Ali Khamenei

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:06 WIB
Ramalan Kehancuran Israel pada 2040 Menurut Ali Khamenei
Ramalan Kehancuran Israel pada 2040 Menurut Ali Khamenei (Foto: Reuters)
A
A
A

 
YERUSALEM - Ramalan kehancuran Israel sudah beredar begitu luas. Salah satunya adalah ramalan Ali Khamenei, yang memiliki sapaan hormat ‘Ayatollah’. Ia mengatakan bahwa Israel akan lenyap pada 2040 yang akan datang. 

Ayatollah Ali Khamenei merupakan seorang ulama dan ia pernah menjabat sebagai seorang Presiden Iran pada tahun 1981-1989. Ia pernah mengatakan pada tahun 2015, bahwa israel akan lenyap 25 tahun mendatang yang berarti pada tahun 2040 Israel diramal akan lenyap.

Dikutip dari sumber terpercaya, Khamenei dikenal sebagai orang yang tidak menyukai Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa orang Iran tidak boleh lupa bahwa Amerika Serikat adalah "Setan Besar" dan tidak boleh membiarkan mereka kembali ke belakang.

 

Halaman:
1 2
      
