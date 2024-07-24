Besok, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Diuji Coba di 3 SD Solo

SOLO - Tiga sekolah dasar (SD) di Solo jadi lokasi uji coba program makan bergizi gratis selama dua pekan ke depan. Uji coba itu didanai corporate social responsibility (CSR) alias tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari swasta.

Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyebut SD yang bakal mendapat makan bergizi gratis tersebut adalah SD Negeri 78 Sabranglor, SD Negeri 81 Jagalan, dan SD Negeri 120 Tugu.

“Tiga-tiganya di Kecamatan Jebres,” kata Teguh saat ditemui usai acara Parade Kebaya di Hotel Sunan, Solo, Rabu (24/7).

Uji coba program makan bergizi gratis tersebut, kata Teguh, akan dibagi menjadi dua fase. Fase pertama berlangsung dari 25 Juli - 8 Agustus 2024. Selama masa uji coba, tiga SD yang menjadi sasaran akan mendapat kiriman makanan setiap hari.

“Nanti di fase berikutnya ganti sekolah yang lain,” kata Teguh.