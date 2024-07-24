Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Pesilat PSHT Keroyok Polisi hingga Luka Parah di Jember

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |05:08 WIB
4 Fakta Pesilat PSHT Keroyok Polisi hingga Luka Parah di Jember
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JEMBER – Seorang polisi menjadi korban pengeroyokan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jember, Jawa Timur.

Berikut sejumlah faktanyaL

1. Korban Anggota Polsek Kaliwates

Korban merupakan anggota Polsek Kaliwates Aipda Parmanto Indra Jaya, yang saat itu sedang melakukan pengamanan di kawasan tersebut, namun menjadi korban pengeroyokan.

“Kami sangat menyayangkan kasus ini, dan tetap mengusut kasus ini,” kata Kapolsek Kaliwates Kompol Nur Hadi, Selasa (23/7/2024).

 

2. Pengamanan Konvoi

Kronologi bermula saat Aipda Parmanto Indra Jaya saat sedang melakukan pengamanan dan mengatur konvoi, ia tiba-tiba dikeroyok dan dilempari batu oleh oknum anggota PSHT.

 BACA JUGA:

3. Korban Luka-Luka

Namun meskipun sudah mengenakan seragam polisi, para pelaku tidak bergeming. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit

Bahkan rombongan itu tetap melakukan kekerasan dan pengeroyokan oleh pesilat PSHT hingga Aipda Parmanto mengalami luka di bagian wajahnya.

Korban selanjutnya dilarikan ke RSU Kaliwates Jember untuk mendapatkan perawatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement