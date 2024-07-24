4 Fakta Pesilat PSHT Keroyok Polisi hingga Luka Parah di Jember

JEMBER – Seorang polisi menjadi korban pengeroyokan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jember, Jawa Timur.

Berikut sejumlah faktanyaL

1. Korban Anggota Polsek Kaliwates

Korban merupakan anggota Polsek Kaliwates Aipda Parmanto Indra Jaya, yang saat itu sedang melakukan pengamanan di kawasan tersebut, namun menjadi korban pengeroyokan.

“Kami sangat menyayangkan kasus ini, dan tetap mengusut kasus ini,” kata Kapolsek Kaliwates Kompol Nur Hadi, Selasa (23/7/2024).

2. Pengamanan Konvoi

Kronologi bermula saat Aipda Parmanto Indra Jaya saat sedang melakukan pengamanan dan mengatur konvoi, ia tiba-tiba dikeroyok dan dilempari batu oleh oknum anggota PSHT.

3. Korban Luka-Luka

Namun meskipun sudah mengenakan seragam polisi, para pelaku tidak bergeming. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit

Bahkan rombongan itu tetap melakukan kekerasan dan pengeroyokan oleh pesilat PSHT hingga Aipda Parmanto mengalami luka di bagian wajahnya.

Korban selanjutnya dilarikan ke RSU Kaliwates Jember untuk mendapatkan perawatan.