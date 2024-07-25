Gempa Kuningan M4,1 Berpusat di Darat, Kedalaman 5 Km

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,1 (sebelumnya ditulis BMKG M4,0) mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (25/7/2024) sekitar pukul 17.36 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di darat.

Adapun pusat kedalaman gempa berada di 5 kilometer. "#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.1, Kedalaman: 5 km, 25 Jul 2024 17:36:41 WIB, Koordinat: 6.98 LS-108.50 BT (Pusat gempa berada di darat 1 km Tenggara Kab. Kuningan) #BMKG," tulis akun X, @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Kuningan diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)