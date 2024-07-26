Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Jajak Pendapat Pilpres AS: Kamala Harris Ungguli Joe Biden Lawan Donald Trump

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:32 WIB
2 Jajak Pendapat Pilpres AS: Kamala Harris Ungguli Joe Biden Lawan Donald Trump
2 Jajak Pendapat Pilpres AS Tunjukkan Kamala Harris Lebih Baik Daripada Joe Biden Lawan Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Calon presiden (capres) dari Partai Demokrat Kamala Harris tampil lebih unggul daripada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di negara-negara bagian yang menjadi medan tempur pemilihan presidden (pilpres) AS pada 5 November mendatang.

Menurut jajak pendapat Emerson College/The Hill yang dirilis pada Kamis (25/7/2024), hasil ini  mempersempit jarak persaingan dengan Donald Trump dari Partai Republik.

Jajak pendapat tersebut menunjukkan Trump unggul di empat negara bagian yang kritis. Yakni Arizona 49% berbanding 44% untuk Harris, Georgia 48% berbanding 46%, Michigan 46% berbanding 45%, dan Pennsylvania 48% berbanding 46%.

Menurut jajak pendapat tersebut, Trump dan Harris imbang di angka 47% di Wisconsin.

Harris melampaui kinerja Biden dalam jajak pendapat Emerson yang dilakukan awal bulan ini di masing-masing dari lima negara bagian.

Harris memasuki jalur kampanye minggu ini setelah Presiden Joe Biden keluar dari persaingan pada Minggu (21/7/2024) dan mendukung wakil presidennya.

Jajak pendapat Emerson terbaru terhadap pemilih terdaftar dilakukan pada 22-23 Juli dan memiliki interval kredibilitas untuk setiap negara bagian plus atau minus 3,4%.

Jajak pendapat nasional yang dirilis pada Kamis (25/7/2024) oleh New York Times/Siena College juga menunjukkan Harris lebih unggul daripada Biden dibandingkan Trump.

 

Halaman:
1 2
      
