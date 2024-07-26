2 Pelajar Dibacoki Sekelompok Orang hingga Terkapar di Tengah Jalan

LAMPUNG SELATAN - Dua pelajar di Lampung Selatan alami luka bacok usai menjadi korban penyerangan sekelompok orang. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat korban yang belum diketahui identitasnya tersebut tergeletak di jalan. Tampak dari tubuhnya mengeluarkan darah akibat sejumlah luka sabetan senjata tajam di bagian badan dan tangannya.

Peristiwa penyerangan ini terjadi di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 24 Juli 2024 dinihari.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin membenarkan terkait peristiwa dalam video yang beredar tersebut.

"Benar, peristiwa itu terjadi tadi malam di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Ada dua korban dan keduanya masih pelajar," ujar Yusriandi, Jumat (26/7/2024).