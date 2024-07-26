Hidup Sebatang Kara, Perempuan Lansia di Bojonegoro Ditemukan Tewas Mengering di Rumahnya

BOJONEGORO - Seorang perempuan lanjut usia (lansia), ditemukan meninggal dunia di dapur rumahnya dengan kondisi jasad sudah mengering.

Korban diketahui bernama Sulistyowati (60), warga Desa Punggur, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro.

Saat ditemukan, korban dalam posisi duduk di dapur rumahnya, tanpa menggunakan pakaian. Diduga, korban telah meninggal dunia sekitar satu bulan lalu.

Kapolsek Purwosari, Inspektur Satu (Iptu) Subeki, dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan mayat tersebut.

Menurutnya, penemuan mayat ini bermula saat menantu korban yang bernama Boimin, bersama istri dan keponakannya berniat mengecek rumah korban, pada Kamis sekitar pukul 13.30 WIB, karena pintunya tertutup dari dalam.

“Setelah itu ketiga orang tersebut mencium bau busuk dari dalam rumah, akhirnya dilakukan pendobrkan pintu belakang.” jelasnya, kamis (25/7/24).



Setelah pintu terbuka, di dalam ruangan dapur ditemukan korban Sulistyowati dalam kondisi telah meninggal dunia, dalam posisi duduk tidak memakai baju dan mayat dalam keadaan sudah mengering .