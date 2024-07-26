Ngaku Bisa Gandakan Uang Rp1 Juta Jadi Miliaran, Dukun Palsu Diciduk Polisi

MALANG - Polisi menangkap seorang dukun palsu berinisial RJ (60) karena menipu warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pria gondrong dan berjanggut asal Lumajang itu mengaku sakti dan bisa menggandakan uang.

Kasi Humas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara mengatakan bahwa kasus itu terungkap dari laporan korban berinisial SR (57) warga Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

“Awalnya, tersangka RJ berkenalan dengan korban SR di pesarean Mbah Suko Arum. Di hadapan korban, RJ mengaku bisa memudahkan rezeki bahkan bisa menggandakan uang satu juta rupiah menjadi miliaran rupiah dalam waktu singkat,” kata Dicka Ermantara saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/7/2024).

Guna meyakinkan SR, pelaku yang berpenampilan nyentrik dan jenggot panjang menunjukkan sejumlah nomor togel yang diakui sebagai hasil prediksinya. Korban yang sedang terlilit utang, kemudian tergiur oleh janji-janji manis RJ dan menyetujui ajakan untuk melakukan ritual penggandaan uang.

"Pada pertemuan berikutnya, RJ meminta SR menyediakan uang pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu dengan total Rp 25 juta sebagai mahar," kata Dicka kembali.

RJ kemudian memberikan sebuah tas dan koper kepada SR, dengan pesan agar tas tersebut tidak dibuka sebelum waktu yang ditentukan. Di dalam koper itu diklaim ada uang miliaran yang bisa dimiliki oleh SR, korbannya.

“Pelaku mengklaim bahwa tas dan koper tersebut nantinya akan berisi uang sebesar Rp 50 miliar,” ujarnya.